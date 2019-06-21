Тимошенко озвучила пакет дій на перші 100 днів: коаліція дій, зниження тарифів, бюджет для людей

Створити максимально широку коаліцію дій, скасувати корупційні рішення старої влади, ухвалити справедливий бюджет, знизити тарифи та закласти підвалини для росту економіки.

Такими будуть перші кроки "Батьківщини" та її лідера Юлії Тимошенко у перші 100 днів після парламентських виборів, повідомляється на сайті партії.

Про це сьогодні повідомила Голова партії на прес-конференції в ІА "Інтерфакс".

Вона заявила, що створення у новій Верховній Раді більшості із проєвропейських, демократичних, патріотичних сил допоможе демонтувати кланово-олігархічний уклад та зупинити корупційні оборудки, які зараз тривають, зокрема і з ГТС.

"Команда "Батьківщини" буде із задоволенням працювати в такій коаліції дій. Ми покладемо для роботи нашу програму – Новий Курс, у якому покроково розписаний план відродження, порятунку України та подолання корупції", – наголосила Юлія Тимошенко.

Вона заявила про необхідність скасувати всі постанови уряду Гройсмана та рішення ВРУ, "які мали лобістський, корупційний характер і призводили до того, що люди ставали біднішими, а країна ставала економічно слабшою". І "Батьківщина" вже підготувала реєстр таких документів, які були ухвалені проти інтересів людей. На першому місці у ньому стоятиме – зниження тарифів.

Наступна невідкладна дія команди "Батьківщини" – це ухвалення справедливого бюджету.

"Наша команда не дозволить більше ухвалювати такі руйнівні бюджети, які ухвалював уряд Гройсмана останні 5 років. Нам потрібен бюджет, який започаткує зростання економіки щонайменше на 7% в рік і підніме рівень життя людей за наступні роки, коли буде нова влада, принаймні до рівня Польщі", – запевнила лідер партії.

У планах партії – і тотальний аудит усіх ресурсів країни, щоб розібратися, "що вони забрали за останні 5 років, що вони зараз збираються забирати, як все повертати, і що у нас неефективно управляється".

У невідкладному пакеті дій "Батьківщини" за 100 днів також перші стратегічні кроки, які забезпечать підняття економіки – новий податковий кодекс, детінізація процесів на митниці, зміна грошової політики НБУ.