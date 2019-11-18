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      Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського, бо її ставленика не взяли у держкомпанію, – Лещенко

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      Сергій Лещенко / liga.net

      Депутат Верховної Ради України, голова партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко лобіювала призначення "своєї людини" у Державну продовольчо-зернову компанію України в обмін на підтримку ініціатив Президента України Володимира Зеленського в парламенті. Проте, отримавши відмову, вона вирішила перейти в опозицію до чинного глави держави.

      Про це заявив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.

      "Юлія Тимошенко обговорювала з представниками президента Зеленського можливість призначення свого ставленика у Державну продовольчо-зернову компанію України. Натомість пропонувала підтримку ініціатив Зеленського в Раді. Після того як Тимошенко відмовили, вона скористалася приводом закону про землю і перейшла в опозицію", – повідомив він.

      Схожа ситуація й з опозиційністю ВО "Свобода". За словами Лещенка, представники партії незадоволені намірами передати у приватні руки державну спиртову галузь, що вдарить по інтересах спонсора партії Ігоря Кривецького (кримінального авторитета на прізвисько "Пупс").

      "Аналогічним чином партія "Свобода" обурена наміром приватизувати "Укрспирт", з якого останні роки годувався "Пупс". Після того як до прохання "Пупса" не дослухалися, лідер "Свободи" Олег Тягнибок оголосив про перехід в опозицію і прописався на телеканалах Медведчука", – наголосив колишній нардеп.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Сергій Лещенко - новини
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