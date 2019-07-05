Тимошенко: Притягнути до відповідальності винних у корупції – і не потрібні закони про люстрацію

Корупція, зловживання владою та відсутність розслідувань і притягнення до відповідальності топ-чиновників-корупціонерів свідчить про те, що закон про люстрацію не виконав своєї мети. Україні потрібні реальні зміни в силових структурах.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Ми голосували закон про люстрацію, щоб прибрати від влади тих, хто був причетний до корупції, розкрадання державних ресурсів, подій на Майдані, щоб розпочати розслідування їхньої діяльності та довести справу до вироків, – нагадала лідер "Батьківщини". – Але наступні кроки так і не були зроблені. І люстрація фактично була зведена до піару влади".

Лише так можна пояснити той факт, що президентом став Петро Порошенко – людина, яка сиділа в уряді Азарова-Януковича міністром економіки й освячувала корупційні оборудки, наголосила голова партії.

"Сьогодні цю владу усунули від керма. Нам що, ухвалювати новий закон про люстрацію?" – запитала Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що суспільству потрібні не гучні події, які не матимуть наслідків, а притягнення винних у корупції до відповідальності.

За словами лідера "Батьківщини", за 5 років в Україні так і не побудоване чесне слідство, а суди залишились кишеньковими.

"Нам потрібна прокуратура, яку не очолюють куми чи свати, яка не є частиною всіх корупційних оборудок. Нам потрібна Служба безпеки, в якій не буде підрозділів, що катують бізнес і отримують хабарі від них. Приберіть з СБУ неприродню для них функцію – перевіряти бізнес. Їм цю функцію залишили, тому що там всі і в справі, і долі. Реальні зміни в силових структурах не треба замінювати законом про люстрацію", – підсумувала політик.