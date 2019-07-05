12:32
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Протасів Яр роздору: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Тимошенко: Притягнути до відповідальності винних у корупції – і не потрібні закони про люстрацію

      85 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / vybory.pravda.com.ua

      Корупція, зловживання владою та відсутність розслідувань і притягнення до відповідальності топ-чиновників-корупціонерів свідчить про те, що закон про люстрацію не виконав своєї мети. Україні потрібні реальні зміни в силових структурах.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

      "Ми голосували закон про люстрацію, щоб прибрати від влади тих, хто був причетний до корупції, розкрадання державних ресурсів, подій на Майдані, щоб розпочати розслідування їхньої діяльності та довести справу до вироків, – нагадала лідер "Батьківщини". – Але наступні кроки так і не були зроблені. І люстрація фактично була зведена до піару влади".

      Лише так можна пояснити той факт, що президентом став Петро Порошенко – людина, яка сиділа в уряді Азарова-Януковича міністром економіки й освячувала корупційні оборудки, наголосила голова партії.

      "Сьогодні цю владу усунули від керма. Нам що, ухвалювати новий закон про люстрацію?" – запитала Юлія Тимошенко.

      Вона наголосила, що суспільству потрібні не гучні події, які не матимуть наслідків, а притягнення винних у корупції до відповідальності.

      За словами лідера "Батьківщини", за 5 років в Україні так і не побудоване чесне слідство, а суди залишились кишеньковими.

      "Нам потрібна прокуратура, яку не очолюють куми чи свати, яка не є частиною всіх корупційних оборудок. Нам потрібна Служба безпеки, в якій не буде підрозділів, що катують бізнес і отримують хабарі від них. Приберіть з СБУ неприродню для них функцію – перевіряти бізнес. Їм цю функцію залишили, тому що там всі і в справі, і долі. Реальні зміни в силових структурах не треба замінювати законом про люстрацію", – підсумувала політик.

      blog_ava
      Співробітницю Верховної Ради ймовірно вбили: фото
      сьогодні
      4091
      Теги: Новини політики Корупція Юлія Тимошенко - новини ВО Батьківщина Люстрація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      сьогодні , 12:16 Станиця Луганська під загрозою захоплення російсько-терористичними військами
      Дмитро Снєгирьов 265
      Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок
      сьогодні , 12:00 Путін хоче підсадити Зеленського на перевірений гачок
      Блог Медіа 407
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      786
      Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
      сьогодні , 11:00 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
      126
      Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      сьогодні , 10:11 Терористи на Донбасі, "прикриваючись" обстрілами, підвищують ціни і грабують людей
      Олексій Чибісов 278
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук