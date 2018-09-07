Тимошенко розповіла, як знизити ціни на газ для населення

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко звинуватила владу у зароблянні надприбутків на підвищенні ціни на газ і пояснила, як цього можна уникнути.

Про це лідер "Батьківщини" написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, судячи з останніх заяв прем’єр-міністра, уникнути чергового суттєвого підвищення ціни на газ українцям не вдасться.

"Сьогодні у Верховній раді Гройсман сказав, що ні в чому не винуватий, а підвищення ціни на газ в Україні – це умова МВФ. Президент при цьому красномовно мовчить", – зауважила вона.

Лідер партії переконана, що будь-яке підвищення ціни на газ остаточно вб’є і бюджет країни, і бюджети родин.

"Мільйони українців просто не зможуть платити. Їм і зараз немає чим оплачувати комунальні рахунки, навіть до початку опалювального сезону. Де людям брати кошти? Державний бюджет також не витримає додаткове навантаження. На цей рік закладено 71 млрд грн на субсидії, а до кінця року навіть за чинних тарифів реально знадобиться ще на 7 млрд більше. До того ж доходи бюджету не виконуються", – повідомила політик.

Тимошенко наголосила на тому, що керівники держави створюють монопольний ринок і необґрунтовано підвищують ціну на газ з однією метою: заробити надприбутки. Це вона назвала злочином проти власного народу.