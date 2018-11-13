Тимошенко у другому турі президентських виборів виграє у всіх можливих конкурентів, – соціологія

За результатами моделювання 2 туру президентських виборів Юлія Тимошенко виграє у всіх можливих конкурентів.

Про це заявили соціологи на підставі спільного великого дослідження КМІС, Центру Разумкова та групи Рейтинг, в ході якого було опитано 10 000 респондентів.

Зокрема, у чинного президента Петра Порошенка Юлія Тимошенко у 2 турі виборів виграє з результатом 29% на 14%.

При цьому Петро Порошенко у разі виходу в 2 тур програє всім можливим кандидатам.

За даними соціологічного дослідження, у першому турі виборів упевнене перше місце з відривом у два рази посідає Юлія Тимошенко. Її готові підтримати 21% українців, які визначилися і підуть на вибори. На другому місці актор Володимир Зеленський з результатом 11%. Далі йдуть Петро Порошенко і Анатолій Гриценко з однаковим результатом у 10% голосів. Юлія Тимошенко лідирує в усіх макрорегіонах України, крім Донбасу.

Кожен п’ятий виборець вірить, що наступним президентом стане саме Юлія Тимошенко. У перемогу Петра Порошенка вірять лише 14% тих, хто піде на вибори.

Спільне опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" проведене з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. Опитано 10 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка складає не більше 1%.