Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не відповіла впродовж 24 годин, чи буде вести дебати між Володимиром Зеленським та Президентом України Петром Порошенком. У свою чергу, радник штабу Зеленського Дмитро Разумков спростував інформацію про те, що Тимошенко відмовилася бути арбітром.

Радник передвиборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, що вони не отримували відповіді від Юлії Володимирівни, пише "Громадське".

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

В ефірі "Радіо Новое время" заявив Разумков зазначив, що Тимошенко була б незалежною арбітром, тому що критикувала б обох кандидатів. "Якби вона погодилася, то на стадіоні було б представлено 60% голосів виборців. Тобто це було б реально представництво більше половини країни. Але сталося так, як сталося", – сказав Разумков.

Однак, пізніше в коментарі "Громадському" радник передвиборчого штабу Володимира Зеленського спростував цю інформацію.

Ні, вже вони виправили, ми не отримували відповіді від Юлії Володимирівни. Там не було такої заяви від мене,

– прокоментував Разумков.

Він додав, що не готовий коментувати, чи означає відсутність відповіді Тимошенко, що вона вже точно не зможе взяти участь у дебатах. Все ж Разумков сказав, що йому буде шкода, якщо цього не станеться.

Скажімо так: час закінчився, але відповіді ми поки не отримали. Якщо вона погодиться, можливо… Знову ж таки я думаю, що це зможуть обговорити між собою представники команд (Зеленського і Порошенка – ред. 24 канал) в залежності від того, буде ця відповідь (Тимошенко – ред. 24 канал) чи ні,

– наголосив Дмитро Разумков.

Напередодні кандидат у президенти України Володимир Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком. Чинний президент України вважає, що пропозиція Володимира Зеленського до Юлії Тимошенко стати арбітром на майбутніх дебатах є негідною.

Що потрібно знати про дебати Порошенка із Зеленським?Після результатів екзит-полу чинний президент Петро Порошенко викликав Володимира Зеленського на дебати. Шоумен прийняв пропозицію, однак, у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві.



Після цього Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати. Шоумен висунув кілька умов главі державі та забажав, аби зустріч відбулась на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".



Крім того, Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня. Обидва кандидати здали аналізи у зазначених місцях.