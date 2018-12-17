Тимошенко вимагає захисту ГТС від корупційних зазіхань президента і відміни підвищення тарифів

Юлія Тимошенко закликає Верховну Раду стати на захист української газотранспортної системи (ГТС) та скасувати підвищення цін на газ для населення.

Про це заявила голова "Батьківщини" під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту. Про це йдеться на сайті партії.

За її словами, сьогодні відбуваються епохальні авантюри. За останні місяці свого президенства, прикриваючись псевдопатріотичними гаслами, Петро Порошенко спільно з його афілійованими компаніями планує привласнити українську ГТС.

Віддається не просто половина ГТС за безцінь, а віддається в управління невідомо кому. І Україна позбавляється 3 млрд дол. щорічного доходу,

– обурилася Юлія Тимошенко.

Саме тому лідер "Батьківщини" закликала голову ВРУ та лідерів фракцій підтримати законопроект №8107, який забороняє будь-які маніпуляції з ГТС.

Юлія Тимошенко попередила, у разі, якщо влада таки наважиться на тіньову приватизацію ГТС України, новий президент поверне її у власність держави.

"Хочу попередити всіх шахраїв, зокрема президента, новий президент поверне Україні ГТС і не поверне тих грошей, які за неї будуть заплачені. І це буде визначено Законом України про націоналізацію вкраденого українського стратегічного ресурсу", – наголосила вона.

Окрім того, Юлія Тимошенко нагадала про проект закону №9265, який передбачає скасування рішення уряду про підвищення цін на газ в ручному режимі.

Лідер партії здивована тим, що цей документ, підписаний 6 лідерами фракції та груп, не внесений до енергетичного блоку питань. З огляду на це, вона вимагає внести проект закон, на який чекає вся країна і розглянути його.