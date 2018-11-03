Тимошенко заявила, що має план оптимізації держборгу, у якому немає жодної копійки її уряду

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко одним із головних завдань нової влади назвала задачу вибратися з боргової ями, у яку нинішня влада загнала країну. Передбачається, що механізмом вирішення проблеми стане оптимізація державного боргу.

Про це політик заявила під час прес-конференції у Чернівцях, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"За 4,5 роки президентства Порошенка Україна накопичила зовнішніх і внутрішніх боргів стільки, що ще трохи і він дорівнюватиме річному ВВП України. За 27 років не було ще такого, щоб відношення державного і прирівняного боргу до ВВП становило 84%", – обурилася Тимошенко.

Вона зауважила, що сьогодні 32% видатків бюджету – на обслуговування та повернення боргу на 2019 рік. Це 419 мільярдів гривень, які не підуть на освіту чи на охорону здоров’я, наголосила Тимошенко.

Відтак, лідерка "Батьківщини" пояснила, як поводитися з цим боргом – відсоткова ставка державних запозичень має відповідати рівню європейських – під 3% річних, а не під 13%, як зараз.

Середня ставка обслуговування боргу – 13% річних. У світі немає такого, щоб держава під 13% запозичувала. Максимум під 1-2%. У сусідній Польщі, наприклад, 3%. Вище керівництво держави створює корумповану модель, яка формує держборг під 13% річних. Це означає, що побудована фінансова піраміда витягування фінансових ресурсів з держбюджету,

– стверджує Тимошенко.

З огляду на це, політик заявила, що першим її вчинком буде оптимізація держборгу, "не більше, ніж під 3% річних".

Тимошенко також заявила, що наразі влада виправдовується тим, що це нібито борги, які взяла лідерка "Батьківщини", перебуваючи при владі. Але політик заявила, що "у сьогоднішній структурі як зовнішнього, так і внутрішнього боргу, немає жодної копійки, яку запозичав би мій уряд".