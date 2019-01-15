Тимошенко заявила, що завдання нового президента – запустити економіку

На сьогодні в Україні сформована команда, яка має план відродження та стрімкого розвитку держави.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, йдеться на сайті партії "Батьківщина".

Через 27 років у нас вже немає часу на експерименти, щоб знову і знову програвати свою країну. Ми – покоління, яке сьогодні може побудувати свою Україну. У нас все для цього є – люди, інтелект, ресурси,

– наголосила лідер "Батьківщини".

Вона зауважила, що вже три роки понад 100 експертів працюють над розробкою Нового економічного курсу України: "Це той інтелектуальний ресурс країни, який дасть нам шанс, а ми, політики, виконаємо це по пунктах. Це шлях становлення, успіху та відродження".

Головне завдання нового президента, зазначає лідер партії, – запустити економіку. І для цього потрібно зробити декілька важливих кроків.

Так, Новий економічний курс передбачатиме зміну фінансової політики країни. Йдеться, зокрема, про повний контроль держави над Нацбанком, про запровадження реальних механізмів зупинення інфляції, щоб вона припинила бути основою для фінансових пірамід НБУ, пояснює Юлія Тимошенко.

За словами політика, також буде змінена кредитна політика: українські підприємці зможуть отримати довгостроковий кредит у банку для розвитку своєї справи, під страховку, а не під застави, та під 3-4% річних, як у Європі, а не під 20%, як є в Україні.

Новою буде і податкова система, над розробкою якої працювали підприємці, а не політики.

"Вони хочуть, щоб замість податку на прибуток був податок на виведений капітал. Він детінізує капітали, які виводяться з країни і принесе до бюджету велику суму грошей", – розповіла лідер "Батьківщини".

Підприємці також запропонували найбільш корумпований ПДВ замінити на низький податок на реалізацію, а для аграріїв запровадити єдиний податок на гектар землі.

Як запевняє Юлія Тимошенко, податкове навантаження може бути знижено вдвічі і нова система дозволить підняти економіку швидкими темпами.

Ще одна важлива тема економічного курсу – зміцнення гривні. За даними авторитетного в усьому світі видання The Economist, за "індексом БігМака", долар має коштувати 9,8 грн.

"У нас найбільш недооцінена валюта світу", – обурилася вона даними, які навів The Economist.

Окрема увага в Новому економічному курсі приділяється і доходам людей. Це величезний ресурс економіки, запевняє Голова партії, адже закріплює інтелектуальних і професійних людей в країні, дає економіці розвиватися всередині, бо коли люди можуть придбати товар, підприємцям є що продати.

Гідна зарплата – це питання виживання країни,

– зазначила політик і додала, що економічне піднесення має базуватися на зростанні купівельної спроможності громадян.

Саме тому Україна має досягти за 5 років рівня доходів мешканців сусідньої Польщі, переконана Тимошенко. Не можна погоджуватися з тим, щоб зарплати українців були в 16 разів нижчими за європейські, були такі ж низькі пенсії, неякісна освіта, медицина, екологія, бо нам потрібно вигравати конкуренцію за людину.