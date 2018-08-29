"Юля Путіна": Тимошенко в Херсоні зустріли провокативними плакатами
До Херсона 28 серпня на літаку прилетіла лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Місто зустріло її плакатами з політичним карикатурами.
Про це йдеться на місцевому сайті Bukva.
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На вулицях Херсона напередодні візиту Тимошенко з’явилися листівки, плакати та банери, що натякають на "дружбу" лідерки ВО "Батьківщина" з президентом Росії Володимиром Путіним.
28 серпня Юлія Тимошенко прилетіла до Херсону
На плакатах та листівках зображений Путін, на голові у якого – "фірмова" коса Тимошенко. Також були присутні написи: "Юля Путіна. Я заберу у вас майбутнє" та "Дорога в рабство". Плакати були розміщені, зокрема, на Миколаївському шосе, вулиці Перекопській та на проспекті Ушакова.
На плакатах написано: "Юля Путіна. Я заберу у вас майбутнє" та "Дорога в рабство"
Що треба знати про Тимошенко: дивіться відео
До слова, напередодні президентських виборів в Україні у 2019 році соціологічні дослідження демонструють, що у Юлії Тимошенко найкращі серед інших претендентів шанси всістись у крісло глави держави.