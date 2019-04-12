Тимошенко звернулась до Зеленського і Порошенка після сварки в ефірі: відео

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко записала відеозвернення до кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, яка напередодні влаштували гарячу суперечку у прямому ефірі. Вона закликала політиків залишатися людьми та не оскверняти статус посади Президента.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1. Порошенко був присутній у студії, а Зеленський говорив по телефону. Лідер "95 Кварталу" пояснив, що перебуває у Парижі, де 12 квітня має зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Кандидати почали сперечатися між собою через дебати, постійно перебиваючи один одного. Порошенко нагадав, що чекає Зеленського на дебатах 14 квітня о 14 годині. У відповідь на це лідер "95 Кварталу" заявив, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський", і кинув слухавку.

Ця розмова Порошенка і Зеленського викликала чималий інтерес серед українців. Не залишилась осторонь і Юлія Тимошенко, яка програла обидвом політикам у першому турі прензиденстьких виборів, зайнявши третє місце. Вона підтримала стиль кандидатів і записала для них відеозвернення.

Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні "маркери", за які не можна заступати. Я побачила руйнацію статусу посади Президента, приниження української держави. Думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України,

– сказала Тимошенко.

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