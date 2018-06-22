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Тіна Кароль поборола одну з фобій у Лондоні: фото

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Тіна Кароль подолала свої страхи
Тіна Кароль подолала свої страхи

Українська співачка Тіна Кароль відвідала столицю Великобританії. Зірка не тільки насолоджувалась перебуванням в аристократичному Лондоні, але й поборола фобію.

Кожна людина має свої страхи, які складно усунути з життя. Тіна Кароль не стала винятком в цьому, відтак страждала від боязні собак. Проте під час візиту до Лондона їй вдалось перебороти свою фобію, що підкреслили її прихильники на фан-сторінці в Instagram.

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Користувачі мережі побачили, що Тіна Кароль сидить в одній машині з автором пісень її англомовного альбому "Intonation". Жінка взяла в авто свого собаку, який чарівно вмостився між двома красунями. На знімку видно, що Тіна Кароль не втрималась та боязко погладила тварину. 

Тіна вперше погладила собаку. До цього вона боялась їх,
– зазначили прихильники зірки. 

 

На іншому ж фото видно, що співачка вже впевнено доторкається до милого собаки, який кумедно висунув свого язика та насолоджувався увагою Тіни Кароль. 

 

Зазначимо, що Лондон для Тіни Кароль є дуже близьким містом, адже її єдиний син Веніамін навчається там в школі. Наразі 9-річний хлопчик має канікули та проводить відпочинок із зірковою мамою. 

Теги: Великобританія LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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