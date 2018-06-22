Тіна Кароль поборола одну з фобій у Лондоні: фото

Українська співачка Тіна Кароль відвідала столицю Великобританії. Зірка не тільки насолоджувалась перебуванням в аристократичному Лондоні, але й поборола фобію.

Кожна людина має свої страхи, які складно усунути з життя. Тіна Кароль не стала винятком в цьому, відтак страждала від боязні собак. Проте під час візиту до Лондона їй вдалось перебороти свою фобію, що підкреслили її прихильники на фан-сторінці в Instagram.

Читайте також: Тіна Кароль показала пристрасний танець під час репетиції: відео

Користувачі мережі побачили, що Тіна Кароль сидить в одній машині з автором пісень її англомовного альбому "Intonation". Жінка взяла в авто свого собаку, який чарівно вмостився між двома красунями. На знімку видно, що Тіна Кароль не втрималась та боязко погладила тварину.

Тіна вперше погладила собаку. До цього вона боялась їх,

– зазначили прихильники зірки.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 11:58 PDT

На іншому ж фото видно, що співачка вже впевнено доторкається до милого собаки, який кумедно висунув свого язика та насолоджувався увагою Тіни Кароль.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 20 Чер 2018 р. о 4:57 PDT

Зазначимо, що Лондон для Тіни Кароль є дуже близьким містом, адже її єдиний син Веніамін навчається там в школі. Наразі 9-річний хлопчик має канікули та проводить відпочинок із зірковою мамою.