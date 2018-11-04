Тіна Кароль похизувалась стрункою фігурою в приталеній сукні: фото

Співачка Тіна Кароль має ідеальну фігуру, якою полюбляє хизуватись у мережі. Дедалі частіше артистка обирає приталені сукні, якими підкреслює стрункі форми.

Днями у фан-групі артистки з'явилась нова світлина. Перед камерою Тіна Кароль позувала у стильній оксамитовій сукні з довгими рукавичками. Стильний осінній образ співачка доповнила чоботами-панчохами та маленькою круглою сумочкою.

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Зірка обрала звичний макіяж: Тіна Кароль зробила стрілки на очах та підвела губи червоною помадою. Волосся артистка накрутила, зробивши його ледь хвилястим.

Варто зазначити, що у буденному житті Тіна Кароль надає перевагу більш зручному взуттю та одягу. Зірка відмовляється від ефектного макіяжу, підкреслюючи свою природну красу.