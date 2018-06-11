Тіна Кароль показала пристрасний танець під час репетиції: відео

Українська співачка Тіна Кароль вміло поєднує жіночу ніжність та пристрасність. Це зірка довела під час репетиції, на якій повторила звабливі па.

Співачка Тіна Кароль заінтригувала прихильників новим роликом на сторінці в соціальній мережі Instagram. У чорно-білому відео зірка показала, як вона вивчає нові рухи. Наразі невідомо, чи артистка використає пристрасні па для створення нового кліпу, чи продемонструє під час свого виступу.

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На кадрах Тіна Кароль повторює звабливі рухи за хореографом Алісою Зайцевою. Жінки займаються танцями у просторій студії з дзеркальною стіною, що додає відео загадковості. Чарівна Тіна Кароль прийшла на репетицію в приталених шортах та майці. Артистка станцювала, сидячи на кріслі та лежачи на підлозі. Варто додати, що Тіна повторила всі рухи хореографа, від чого не стримала радісних емоцій.

Люблю те, що ми робимо з Тіною Кароль,

– зазначила Аліса Зайцева.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 11 Чер 2018 р. о 12:08 PDT

Ефектне відео набуло чималої популярності в мережі. Прихильники Тіни Кароль одразу засипали її компліментами, припускаючи, що епізод репетиції – частина кліпу про нову концертну програму.