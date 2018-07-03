Тіна Кароль показала звабливу фігуру в прозорому жовтому боді: фото

33-річна популярна українська співачка Тіна Кароль часто вражає своїх шанувальників різними образами й амплуа.

Так, Тіна Кароль опублікувала нову світлину в Instagram-сторіз.

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Співачка фотографується у дзеркалі у напівпрозорому насичено-жовтому боді і демонструє чудову фігуру. Тіна Кароль поєднала його з білими чоботами на підборах.

Крім того, цього ж дня співачка зворушила прихильників ще одним талантом свого 9-річного сина. Тіна опублікувала відео, на якому Веніамін читає книжку англійською мовою.

У ролику також можна побачити іграшки, подаровані фанатами артистки.