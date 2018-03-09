Тіна Кароль презентувала одразу сім нових кліпів: яскраві відео
Музичний фільм про популярну українську співачку Тіну Кароль "Інтонації Тіни Кароль" презентували 8 березня. Стрічка складається з двох частин: інтерв’ю артистки та музичного visual album, який містить відеокліп до кожної пісні з нової пластинки.
У новому фільмі "Інтонації Тіни Кароль" співачка поділилася досі невідомими подробицями свого особистого життя, розповіла, як протистояла труднощам і власним комплексам, та радить, як не втратити себе і знайти сили рухатися далі.
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Тіна вперше торкнулася тем, на які раніше не наважувалася говорити, і оголила душу в чуттєвих музичних відео. Після цього фільму ваше уявлення про те, хто така Тіна Кароль, зміниться назавжди.
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Фільм складається з двох частин: інтерв'ю співачки і visual album, в який увійшли відеокліпи на нові пісні з мультиплатинового пластинки "Інтонації". У стрічці презентували одразу сім нових кліпів співачки.
Зокрема, опублікували кліпи на пісні "Дикая вода", "Мужчина моей мечты", "Космічні почуття", "Внезапно", "Земля", "Шаг, шаг", "Перечекати".
Тіна Кароль – Дикая вода: дивитися онлайн кліп
Тіна Кароль – Мужчина моей мечты: дивитися онлайн кліп
Тіна Кароль – Космічні почуття: дивитися онлайн кліп
Тіна Кароль – Внезапно: дивитися онлайн кліп
Тіна Кароль – Земля: дивитися онлайн кліп
Тіна Кароль – Шаг, шаг: дивитися онлайн кліп
Тіна Кароль – Перечекати: дивитися онлайн кліп
Інтонації Тіни Кароль: дивитися онлайн фільм
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