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Тіна Кароль приміряла ефектну сукню з чималим розрізом: фото

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото із соцмереж

Українська співачка Тіна Кароль, яка стала своєрідним еталоном жіночої ніжності, приміряла незвичний та дещо провокативний образ. Відповідне фото вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.

Тіна Кароль вирішила трішки змінити свій звичний образ тендітної красуні, надавши перевагу ефектному вбранню. Співачка позувала перед камерою у сріблястій сукні з чималим розрізом на нозі. Тіна Кароль доповнила свій look чоботами-панчохами, відтак артистка не засвітила оголене тіло. 

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Не менш ефектно виглядав і стиль зйомки. Тіна Кароль позувала поряд із великим собакою, який відгукується на кличку Шторм. 

Поговоримо про друзів. Вірні, сліпо люблячі і чесні, тверезо мислячі,
– написала Тіна Кароль до фото, натякаючи на собак. 

 

До слова, це один зі сценічних костюмів Тіни Кароль. Під час шоу "Танці з зірками 2018" співачка виконала пісню "Ніжно" в цій ефектній сукні. Виступ супроводжувався спокусливими танцями, які раніше Тіна показувала у своєму блозі. 

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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