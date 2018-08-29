Тіна Кароль приміряла ефектну сукню з чималим розрізом: фото
Українська співачка Тіна Кароль, яка стала своєрідним еталоном жіночої ніжності, приміряла незвичний та дещо провокативний образ. Відповідне фото вона опублікувала на своїй Instagram-сторінці.
Тіна Кароль вирішила трішки змінити свій звичний образ тендітної красуні, надавши перевагу ефектному вбранню. Співачка позувала перед камерою у сріблястій сукні з чималим розрізом на нозі. Тіна Кароль доповнила свій look чоботами-панчохами, відтак артистка не засвітила оголене тіло.
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Не менш ефектно виглядав і стиль зйомки. Тіна Кароль позувала поряд із великим собакою, який відгукується на кличку Шторм.
Поговоримо про друзів. Вірні, сліпо люблячі і чесні, тверезо мислячі,
– написала Тіна Кароль до фото, натякаючи на собак.
До слова, це один зі сценічних костюмів Тіни Кароль. Під час шоу "Танці з зірками 2018" співачка виконала пісню "Ніжно" в цій ефектній сукні. Виступ супроводжувався спокусливими танцями, які раніше Тіна показувала у своєму блозі.