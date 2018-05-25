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Тіна Кароль приміряла незвичний образ у фотосесії: яскраві знімки

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Тіна Кароль вразила новим образом
Тіна Кароль вразила новим образом / Фото з вільних джерел

Співачка Тіна Кароль стала своєрідним символом жіночності та ніжності в українському шоу-бізнесі. Водночас зірка вирішила трішки змінити свої звичні "луки", обравши для фотосесії досить бунтарський одяг.

Не встигли меломани насолодитись новою піснею Тіни Кароль з назвою "Мужчина моей мечты", як співачка потішила їх новими знімками з фотосесії. Артистка презентувала пісню на радіо "Люкс FM", де кумедно заспівала з ведучим Славою Дьоміним. 

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Допис, поширений Lux FM (@radioluxfm)

Тисячі прихильників переглянули кумедний запис та надіслали десятки коментарів до допису. Однак це не єдиний сюрприз, який підготувала Тіна Кароль для своєї фан-групи. Зірка знялась у фотосесії, вбравши незвичний образ. 

На знімках в Instagram артистка позує перед камерою у чорній спідниці від Esteban Cortaza та червоній футболці Off-White з принтом у стилі Формули-1. Яскравий "лук" Тіна Кароль доповнила босоніжками на підборах. 

Розкішне хвилясте волосся та яскравий макіяж завершили незвичний образ Тіни Кароль. Варто зазначити, що користувачі мережі із захватом відреагували на новий стиль співачки. "Бракує слів, щоб висловити всю крутість Тіни Кароль", "Неймовірна", "Дивовижна", – написали учасники фан-груп артистки. 

 

Теги: LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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