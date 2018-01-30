Тіна Кароль розкрила свій секрет схуднення

Українська співачка Тіна Кароль зараз у чудовій формі, а таких результатів їй допомогла досягнути спеціальна дієта.

Нещодавно Тіна зізналася в інтерв'ю Каті Осадчій, що її вага становила 56 кілограмів.

За словами співачки, вона підтримує себе у формі завдяки дієті – Кароль не вживає вуглеводи, але досхочу їсть жири.

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Про це Тіна розповіла у відео на сторінці свого фан-клубу в Instagram.

"Клин клином вибиває – слід їсти жири. Як би це дивно не звучало. Коли ви їсте жири, ви вбиваєте цим свої жири. Я їм масло, сир, сосиски, сало, але я не їм вуглеводів. Овочів я вживаю дуже мало. Почитайте такий термін як "кетоз". Необхідно привести в нього свій організм. Це нова технологія, яку від нас чомусь приховують", – говорить Кароль.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 3 Січ 2018 р. о 9:15 PST

Довідка: Кетоз – це стан вуглеводного голодування клітин, коли організм для отримання енергії починає розщеплювати жир.