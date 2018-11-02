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      Тіна Кароль стала музичним продюсером відомої премії: несподівані деталі

      736 Читать новость на русском
      Тіна Кароль
      Тіна Кароль / Фото із соцмереж

      Українська співачка Тіна Кароль не тільки активно займається вокальною кар'єрою, а й бере участь у низці популярних проектів. Зокрема, вона стала музичним продюсером премії "М1 Music Awards".

      Щороку весь український шоу-бізнес готується до однієї з найочікуваніших подій – нагородження кращих артистів премією "М1 Music Awards". Вперше організатори грандіозного шоу запросили до співпраці популярну співачку Тіну Кароль, яка чотири рази отримала престижну нагороду. У 2018 році артистка не тільки буде учасницею церемонії, але й її музичним продюсером. 

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      Конкурентів, як таких, не було, ми ні з кого не вибирали. Тіна, мабуть, є найпрофесійнішою співачкою та продюсером у нашій країні,
      – розповів генеральний директор М1 Сергій Перцев.

      Артистка відреагувала на престижну пропозицію. Тіна Кароль зазначила, що натхненно працювала, аби отримати таку нагоду – стати музичним продюсером "М1 Music Awards".

      "Я вдячна за довіру! Я дійсно проводжу багато часу над створенням лайф-аранжувань для власних концертів. І якщо це отримує відгук, якщо мені надали таку честь, для мене це є підтвердженням, що я на вірному шляху! Я із задоволенням стану музичним продюсером премії!" – зізналась Тіна Кароль.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

       

      Премія "М1 Music Awards" прогримить у столичному "Палаці спорту" 1 грудня. Упродовж місяця Тіна Кароль та її команда підготують для церемонії яскраве шоу з ефектними постановками. 

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Нагороди Тіна Кароль
      Джерело: 24 канал
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