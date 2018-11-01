Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка

Українська співачка Тіна Кароль здивувала прихильників красивим образом Білої Королеви з фільму "Аліса в Країні Чудес", де цю роль зіграла Енн Хетевей у 2010 році.

На своїй сторінці в Instagram зірка виклала фото розкішного образу Білої Королеви. Тіна позує у вінтажній білій сукні, образ доповнив яскравий макіяж та незмінні червоні губи співачки.

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"Якщо ти бачиш співаю я чи ні, значить, у тебе дуже гострий зір", – співачка підписала фото цитатою з фільму "Аліса в Країні Чудес".

Користувачі відзначили схожість Тіни Кароль з Енн Хетевей, яка з’явилася в такому образі у фільмі Тіма Бертона "Аліса в Країні Чудес" (2010 рік).

"Чому ви не зіграли Білу Королеву?", "Енн Хетевей мовчки курить в стороні!" – коментують підписники.

