Тіна Кароль у червоному жакеті-кольчузі та чоботях-панчохах вразила публіку: фото

Днями популярна українська співачка Тіна Кароль дала концерт у столичному торговому центрі Sky Family Park.

Співачка опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. На концерті Тіна Кароль засівала шанувальникам свої найвідоміші хіти та нові пісні з альбому "Інтонації".

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Тіна одягнула червоний жакет з металевими деталями від бренду Fannieschiavoni. Образ зірки доповнили червоні чоботи-панчохи, традиційна червона помада і хвиляста укладка.

Тіна Кароль / Усі фото – Instagram

Нагадаємо, Тіна Кароль проводить грандіозний всеукраїнський тур. Невдовзі співачка завершить чималі гастролі. Зірка вже представила свою програму у десятках містах України. Загальна їх сума вкінці турне складе 77. Як зазначають прихильники знаменитості, таким чином Тіна встановить рекорд.