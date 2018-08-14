Тіна Кароль встановить рекорд під час всеукраїнського туру: деталі
Співачка Тіна Кароль потішить своїх прихильників у всій Україні. Зірка проводить грандіозний всеукраїнський тур, який може встановити рекорд.
Невдовзі Тіна Кароль завершить чималі гастролі. Зірка вже представила свою програму у десятках містах України. Загальна їх сума вкінці турне складе 77. Як зазначають прихильники знаменитості, таким чином Тіна встановить рекорд.
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"Тіна Кароль готується встановити абсолютний рекорд! В рамках туру "Інтонації" співачка дала понад 70 концертів і не збирається зупинитися на досягнутому. У серпні артистку чекають концертні майданчики в Житомирі, Хмельницькому, Ужгороді та Чернівцях. Разом 77 концертів в рамках всеукраїнського туру, що є абсолютним рекордом!" – написали прихильники співачки.
Підписники фан-сторінки Тіни Кароль не стримували свого захвату від новини. "Браво", "Не кожна людина може витримати таке навантаження", "Обожнюю Тіну, вона молодець", – написали прихильники артистки.