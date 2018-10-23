Тіна Кароль зачарувала мережу звабливим образом: чорно-білі фото

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників у мережі новими стильними знімками.

Нові фото опубліковано у соціальній мережі Instagram.

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На знімках Тіна позує в блискучій сукні-міді і босоніжках на підборах. У своєму мікроблозі Кароль попросила шанувальників вгадати, якого кольору її плаття.

"Ділюся думками з вами, читаю ваші, і стає легше проходити будь-які етапи і трансформації", – йдеться у підписі.



Тіна Кароль / Instagram

На чорно-білих світлинах Тіна Кароль грайливо дивиться в камеру. Прихильники у коментарях засипали співачку компліментами, назвавши її розкішною жінкою.



Тіна Кароль / Instagram