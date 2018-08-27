Тіна Кароль зачарувала розкішною сукнею на "Танцях з зірками"

Українська співачка Тіна Кароль в першому випуску другого сезону "Танців з зірками" стала ведучою. У парі з Юрієм Горбуновим вона вела шоу та допомагала представляти нових учасників танцювального проекту.

В прямому ефірі зірка з’явилась у спокусливій довгій сукні чорного кольору зі стразами та золотистими вставками від кувейтського бренду Labourjoisie. Також сукня вирізнялась характерним вирізом в зоні декольте, яке через пояс плавно перейшло у спідницю сукні. Співачка також взула витончені чорні босоніжки з тонкими бретельками.

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Тіна Кароль на "Танцях з зірками" в ролі ведучої

Для завершення образу Тіні Кароль зробили високо підібрану зачіску у вигляді пучка, а макіяж виглядав як завжди ефектно з її традиційною червоною помадою.