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Тіна Кароль зачарувала розкішною сукнею на "Танцях з зірками"

1748 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / tinakarol.com

Українська співачка Тіна Кароль в першому випуску другого сезону "Танців з зірками" стала ведучою. У парі з Юрієм Горбуновим вона вела шоу та допомагала представляти нових учасників танцювального проекту.

В прямому ефірі зірка з’явилась у спокусливій довгій сукні чорного кольору зі стразами та золотистими вставками від кувейтського бренду Labourjoisie. Також сукня вирізнялась характерним вирізом в зоні декольте, яке через пояс плавно перейшло у спідницю сукні. Співачка також взула витончені чорні босоніжки з тонкими бретельками.

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Тіна Кароль на "Танцях з зірками" в ролі ведучої

Для завершення образу Тіні Кароль зробили високо підібрану зачіску у вигляді пучка, а макіяж виглядав як завжди ефектно з її традиційною червоною помадою.

Теги: LifeStyle Музика Мода Тіна Кароль
Джерело: Elle
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