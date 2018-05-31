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Тіна Кароль засвітила розкішну фігуру в літньому образі: фото

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Тіна Кароль засвітила повсякденний
Тіна Кароль засвітила повсякденний "лук" / Фото з вільних джерел

Популярна українська співачка Тіна Кароль прогулялась вулицями Києва у літньому вбранні. Відповідне фото з'явилось на її Instagram-сторінці.

У гардеробі Тіни Кароль можна знайти не тільки латексні сукні, які зірка часто приміряє для світських заходів та зйомок проектів. У переддень літа співачка показала свій стильний "лук" для прогулянки, який неабияк сподобався її прихильникам. 

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На вулицях української столиці співачка гуляла у білому топі та синій з білим спідниці. У повсякденному образі Тіна Кароль засвітила струнку фігуру. Стильна укладка та макіяж з акцентом на губи завершили літній "лук" співачки. 

Окрім цього, під час прогулянки артистка не відмовилась від кави. Тримаючи одноразове горнятко, Тіна Кароль задумливо дивилась вбік від фотографа. 

Також на сторінці в соціальній мережі Тіна Кароль похизувалась спільним відпочинком з сином Веніаміном. Хлопчик приїхав з Великобританії на канікули та влаштував для матері обід з бургерами. Страву підліток самостійно приготував. 


Син Тіни Кароль приготував бургери для матері

Теги: LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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