Тіна Кароль засвітила розкішну фігуру в літньому образі: фото
Популярна українська співачка Тіна Кароль прогулялась вулицями Києва у літньому вбранні. Відповідне фото з'явилось на її Instagram-сторінці.
У гардеробі Тіни Кароль можна знайти не тільки латексні сукні, які зірка часто приміряє для світських заходів та зйомок проектів. У переддень літа співачка показала свій стильний "лук" для прогулянки, який неабияк сподобався її прихильникам.
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На вулицях української столиці співачка гуляла у білому топі та синій з білим спідниці. У повсякденному образі Тіна Кароль засвітила струнку фігуру. Стильна укладка та макіяж з акцентом на губи завершили літній "лук" співачки.
Окрім цього, під час прогулянки артистка не відмовилась від кави. Тримаючи одноразове горнятко, Тіна Кароль задумливо дивилась вбік від фотографа.
Також на сторінці в соціальній мережі Тіна Кароль похизувалась спільним відпочинком з сином Веніаміном. Хлопчик приїхав з Великобританії на канікули та влаштував для матері обід з бургерами. Страву підліток самостійно приготував.
Син Тіни Кароль приготував бургери для матері