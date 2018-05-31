Тіна Кароль засвітила розкішну фігуру в літньому образі: фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль прогулялась вулицями Києва у літньому вбранні. Відповідне фото з'явилось на її Instagram-сторінці.

У гардеробі Тіни Кароль можна знайти не тільки латексні сукні, які зірка часто приміряє для світських заходів та зйомок проектів. У переддень літа співачка показала свій стильний "лук" для прогулянки, який неабияк сподобався її прихильникам.

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На вулицях української столиці співачка гуляла у білому топі та синій з білим спідниці. У повсякденному образі Тіна Кароль засвітила струнку фігуру. Стильна укладка та макіяж з акцентом на губи завершили літній "лук" співачки.

Окрім цього, під час прогулянки артистка не відмовилась від кави. Тримаючи одноразове горнятко, Тіна Кароль задумливо дивилась вбік від фотографа.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 31 Тра 2018 р. о 1:11 PDT

Також на сторінці в соціальній мережі Тіна Кароль похизувалась спільним відпочинком з сином Веніаміном. Хлопчик приїхав з Великобританії на канікули та влаштував для матері обід з бургерами. Страву підліток самостійно приготував.



Син Тіни Кароль приготував бургери для матері