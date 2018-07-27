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Тіна Кароль завітала на вечірку Vogue в яскравій сукні: фото

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль любить одягати незвичні екстравагантні наряди та приємно дивувати свою публіку. На презентацію арт-випуску журналу українського Vogue зірка приміряла яскраву "вогняну" сукню.

Нові фото з'явились на Instagram-сторінці співачки.

Ефектний образ Тіни неабияк пасував артистці. Яскрава атласна сукня помаранчевого кольору чудово підкреслювала її форми, а синьо-рожеві туфлі додали родзинки в несподіваному образі.

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Тіна Кароль

Для завершення свого "look" Тіна додала прикрасами Jacob & Co, а також макіяжем з її фірмовою червоною помадою та зачіскою з ефектом мокрого волосся. На святковому заході зірка також виконала декілька пісень з її танцювальним балетом.

 

Відома фешн-ілюстраторка Марта Оборська також зобразила Тіну Кароль на обкладинці журналу Vogue.

 

Допис, поширений M (@marthaoborska)

 

 

Теги: Мода LifeStyle Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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