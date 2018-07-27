Тіна Кароль завітала на вечірку Vogue в яскравій сукні: фото
Українська співачка Тіна Кароль любить одягати незвичні екстравагантні наряди та приємно дивувати свою публіку. На презентацію арт-випуску журналу українського Vogue зірка приміряла яскраву "вогняну" сукню.
Нові фото з'явились на Instagram-сторінці співачки.
Ефектний образ Тіни неабияк пасував артистці. Яскрава атласна сукня помаранчевого кольору чудово підкреслювала її форми, а синьо-рожеві туфлі додали родзинки в несподіваному образі.
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Тіна Кароль
Для завершення свого "look" Тіна додала прикрасами Jacob & Co, а також макіяжем з її фірмовою червоною помадою та зачіскою з ефектом мокрого волосся. На святковому заході зірка також виконала декілька пісень з її танцювальним балетом.
Відома фешн-ілюстраторка Марта Оборська також зобразила Тіну Кароль на обкладинці журналу Vogue.