Тіна Кароль завітала на вечірку Vogue в яскравій сукні: фото

Українська співачка Тіна Кароль любить одягати незвичні екстравагантні наряди та приємно дивувати свою публіку. На презентацію арт-випуску журналу українського Vogue зірка приміряла яскраву "вогняну" сукню.

Нові фото з'явились на Instagram-сторінці співачки.

Ефектний образ Тіни неабияк пасував артистці. Яскрава атласна сукня помаранчевого кольору чудово підкреслювала її форми, а синьо-рожеві туфлі додали родзинки в несподіваному образі.

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Тіна Кароль

Для завершення свого "look" Тіна додала прикрасами Jacob & Co, а також макіяжем з її фірмовою червоною помадою та зачіскою з ефектом мокрого волосся. На святковому заході зірка також виконала декілька пісень з її танцювальним балетом.

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 26 Лип 2018 р. о 3:07 PDT

Відома фешн-ілюстраторка Марта Оборська також зобразила Тіну Кароль на обкладинці журналу Vogue.