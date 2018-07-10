Тіна Кароль здивувала сміливим образом у міні-сукні: фото

Українська співачка Тіна Кароль стала своєрідним еталоном ніжності та жіночності. Однак зірка полюбляє не тільки вишукані вбрання, але й ефектні міні-сукні.

Прихильники звикли, що Тіна Кароль постає перед фотографами в елегантних або ж латексних вбраннях. Проте в гардеробі артистки є і звабливі атласні речі. Зокрема, міні-сукня, яку вона продемонструвала перед виступом у столичному готелі.

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Бірюзове плаття Тіни Кароль від Top Shop підкреслило стрункі ноги співачки. Дещо звабливий образ артистка доповнила стильним кімоно та взуттям на підборах срібного кольору. Зачіска з ефектом мокрого волосся та ідеальний макіяж з акцентом на губи завершили ефектний "лук" Тіни.

У соціальній мережі зірка звернулась до своїх прихильників з проханням обрати найкраще фото, автором якого є відомий fashion-фотограф Антон Кулаковський. Для цього Тіна Кароль розмістила 5 знімків та попросила всім підписникам залишити коментар під дописом.

Наразі співачка не оприлюднила результати голосування прихильників. Проте, судячи з кількості компліментів, всі світлини Тіни Кароль приголомшили українців.