Тіна Кароль здивувала зміною іміджу заради ролі у кіно: фото
Популярна українська співачка Тіна Кароль знову здивувала свої прихильників: зірка показала фото, на якому позує в неочікуваному образі – з короткою стрижкою та чорним волоссям.
33-річна Тіна зробила таке кардинальне перевтілення заради ролі у короткометражному фільмі "Бывшие". У стрічці Кароль виконає головну роль.
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Співачка грає роль дівчини, яка намагається вибудувати стосунки з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців.
Як вам новий образ Тіни Кароль?
А от головну чоловічу роль виконав Михайло Пшеничний. В епізодичних ролях також з’являться: Володимир Горянський, Кирило Дицевіч, Олександр Попо, Дмитро Гольдман та інші.
Прем'єра фільму запланована на 2019-й рік.