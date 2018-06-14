Тіна Кароль здивувала зміною іміджу заради ролі у кіно: фото

Популярна українська співачка Тіна Кароль знову здивувала свої прихильників: зірка показала фото, на якому позує в неочікуваному образі – з короткою стрижкою та чорним волоссям.

33-річна Тіна зробила таке кардинальне перевтілення заради ролі у короткометражному фільмі "Бывшие". У стрічці Кароль виконає головну роль.

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Співачка грає роль дівчини, яка намагається вибудувати стосунки з коханим, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх хлопців.

Як вам новий образ Тіни Кароль?

А от головну чоловічу роль виконав Михайло Пшеничний. В епізодичних ролях також з’являться: Володимир Горянський, Кирило Дицевіч, Олександр Попо, Дмитро Гольдман та інші.

Прем'єра фільму запланована на 2019-й рік.