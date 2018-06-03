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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Тіна Кароль зворушена: понад тисяча дітей станцювали під пісню "Україна – це ти": відео

238 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 1 червня, в Обухові, Київської області був зафіксований всеукраїнський танцювальний рекорд.

Більш ніж тисяча дітей взяли учать у масштабному флешмобі, а саме станцювали під пісню Тіни Кароль "Україна – це ти". Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Діти з усього міста одягли український національний одяг і з'їхалися в Обухів, щоб встановити танцювальний рекорд.

Користувачі і шанувальники творчості співачки у захваті від відео, серед них – Тіна Кароль.

 

Теги: LifeStyle Діти Новини України Музика Тіна Кароль
Джерело: 24 Канал
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