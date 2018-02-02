Тіна Кароль з'явилася у розкішному образі на червоній доріжці церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018": фото

Українська співачка Тіна Кароль стала спеціальним гостем церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018". Співачка вже тричі ставала переможницею премії, але цього року попросила її не номіновати, щоб дати іншим можливість отримати бажану нагороду.

Перед церемонією нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" гості та номінанти пройшлися червоною доріжкою. Тіна Кароль вийшла на доріжку останньою, як спеціальний гість.

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Поява Кароль на червоній доріжці стало одним з найбільш очікуваних подій вечора, і не дарма. Для виходу в світ Тіна вибрала ефектне чорне плаття з оксамиту Rosario, яке вдало підкреслило фігуру співачки і спокусливо оголило плечі. Свій образ Кароль доповнила босоніжками Marsala, перловим намистом з цитрином і сережками Olga Veisberg.



​Viva! Найкрасивіші-2018: Тіна Кароль



​Viva! Найкрасивіші-2018: Тіна Кароль



​Viva! Найкрасивіші-2018: Тіна Кароль



Viva! Найкрасивіші-2018: Тіна Кароль