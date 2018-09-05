Тіна Кунакі відвідала Венеційський фестиваль в трендовій сукні

Молода дружина Венсана Касселя стала зіркою червоної доріжки на Венеційському фестивалі 2018, вразивши всіх своєю сукнею з трендовим тваринним принтом.

Для Венеційського фестивалю на острові Лідо 21-річна модель завітала у довгій шифоновій сукні з тигровим принтом від бренду Twinset. Легкий та стильний наряд на довгих рукавах чудово розвівався біля морського узбережжя.

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Для завершення модного образу Тіна Кунакі обрала акуратні босоніжки на підборах чорного кольору і зав’язала своє пишне волосся в акуратний пучок. Зірка впевнено позувала на розкішній яхті та пристані Венеційського кінофестивалю.

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Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 4 Вер 2018 р. о 9:09 PDT

Допис, поширений TWINSET OFFICIAL (@twinsetofficial) 3 Вер 2018 р. о 11:26 PDT

Нагадаємо, що французький актор Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара побралася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.