Тіни Кароль заспівала уривок своєї нової пісні: відео

Українська співачка Тіни Кароль заінтригувала фанатів уривком нової композиції.

Так, на фан-сторінці Кароль в Instagram опублікуй відео, на якому показано лише ноги артистки у білих домашніх тапочках з єдинорогами. На кадрах чути, як Тіна виконує уривок своєї нової пісні.

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Прихильники Тіни написали, що з нетерпінням чекають прем’єру пісні.

Нагадаємо, у квітні Кароль представила своїм шанувальникам англомовну версію романтичної ліричної пісні "Шаг, шаг" – "Step by Step".

Тіна Кароль – "Step by Step": дивіться відео кліпу: