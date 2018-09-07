Тіни Кароль заспівала уривок своєї нової пісні: відео
Українська співачка Тіни Кароль заінтригувала фанатів уривком нової композиції.
Так, на фан-сторінці Кароль в Instagram опублікуй відео, на якому показано лише ноги артистки у білих домашніх тапочках з єдинорогами. На кадрах чути, як Тіна виконує уривок своєї нової пісні.
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Прихильники Тіни написали, що з нетерпінням чекають прем’єру пісні.
Нагадаємо, у квітні Кароль представила своїм шанувальникам англомовну версію романтичної ліричної пісні "Шаг, шаг" – "Step by Step".
Тіна Кароль – "Step by Step": дивіться відео кліпу:
Джерело: 24 Канал
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