"Типова дифтерія ока": лікар роз'яснив ситуацію з першим випадком дифтерії на Луганщині

Головний лікар міської лікарні Рубіжного Луганської області Едуард Кравченко підтвердив інформацію про захворювання на дифтерію одного з пацієнтів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Раніше повідомлялося, що у Рубіжному зафіксовано і лабораторно підтверджено перший випадок захворювання на дифтерію. Проте у МОЗ заявили, що випадок захворювання на дифтерію у Рубіжному наразі лабораторно не підтверджено.

Так, я підтверджую цей випадок. Є дорослий чоловік, який захворів на дифтерію ока. Стан його задовільний. Планується на наступному тижні його виписка. Він одужує,

– розповів Кравченко.

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"Цей випадок дифтерії мало контагіозний, тобто він менш заразний, ніж дифтерія горла. Випадок підтверджений клінічно, лабораторно. Людина ця лікувалася в окулістів певний час. Клінічно це – типова дифтерія ока", – додав головний лікар міської лікарні Рубіжного.

Він наголосив, що не варто очікувати жодної епідемії.