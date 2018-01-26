Тиранії не люблять, коли їх висміюють, – блогер про заборону фільму "Смерть Сталіна"

У забороні Міністерства культури РФ на прокатне посвідчення британського фільму "Смерть Сталіна" немає нічого дивного, адже державам із лідерами-тиранами важко сприймати сатиру і висміювання.

Про це у своїй колонці на The Times пише оглядач Девід Аароновіч. До слова, журналісту сатирична комедія про тоталітарного диктатора сподобалася.

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Історичні прототипи головних героїв кінострічки "Смерть Сталіна" – Хрущов, Берія, Жуков, Молотов, яких зіграли відомі голлівудські актори, – стали "серцем людожерської тиранічної держави", вождя якої вони до нестями боялися, і тепер нарешті від нього звільнилися. У цьому, на думку Аарановіча, головна правда картини.

Причини, які змусили російську владу скасувати реліз фільму, наводилися найрізноманітніші: говорилося, зокрема, що картина вийшла у невідповідний час, оскільки країна готується до святкування 75-ї річниці перемоги у Сталінградській битві; що "Смерть Сталіна" є "спланованою провокацією", без уточнень, хто ж її спланував і що хотіли спровокувати; і, нарешті, що вона "очорнює пам'ять про громадян СРСР, які перемогли нацизм", продовжує колумніст. Найбільше Аароновіча потішила реакція заступника голови комітету Держдуми з культури Олени Драпеко, яка заявила, що фільм є "абсолютним пасквілем". "Дивна якась виходить критика, адже слово "пасквіль" якраз і означає пародію або сатиру, саме так режисер "Смерті Сталіна" і позиціонує свою роботу", – іронізує журналіст.

Росія, звичайно ж, не самотня в тому, що з великими труднощами перетравлює сатиру. Її не можуть сприймати тиранії в усьому світі,

– констатує автор.

Наприклад, у 2014 році Північна Корея розпочала справжню "кібервійну" з корпорацією Sony через комедії про Кім Чен Ина "Інтерв'ю", а за вісім років до цього низка арабських країн заборонила прокат фільму британського коміка Саші Барона Коена "Борат", визнавши його образливим, пояснює Аароновіч.

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Хоч "жахлива правда про злодіяння Сталіна" насправді перестала бути таємницею ще у 1956 році, коли Микита Хрущов на XX-му з'їзді КПРС виголосив свою знамениту промову, розвінчавши культ особистості вождя, однак це знання не заважає росіянам досі "обожнювати" тирана, продовжує оглядач. Так, за результатами соціального опитування, проведеного в РФ минулого літа, саме Сталін зайняв перше місце у списку найвидатніших людей планети, обійшовши президента Росії Володимира Путіна, який опинився на другій сходинці.

Мимоволі думаєш: пощастило все-таки дядечкові Йосипу, що він уже помер, бо ж Путін дуже не любить бути другим,

– жартує блогер The Times.

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