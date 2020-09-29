Депутат "Слуги народу" і колишній головний ревізор країни Микола Тищенко буде займатись питаннями Донбасу. До Тристоронньої контактної групи нардеп не збирається. Свою ж роль пояснює – це буде новий парламентський формат.

Здавалося б, що після ревізора, унітазів та брудних сковорідок у ресторанах, Тищенкові важко буде здивувати глядача. Втім його кар'єра у Раді не менш епатажна. Журналісти 24 каналу зібрали найскандальніші моменти з політичної кар'єри нардепа.

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Хто такий Микола Тищенко

Микола Тищенко – відомий ресторатор, телеведучий-ревізор і народний депутат, напевно, один з найвідоміших зі "слуг народу".

Він дуже сильно хотів балотуватися від президентської партії на посаду київського міського голови. Утім, програвши праймеріз, вже захотів очолити перлину біля моря – Одесу. Потім його представили у списку до Київміськради, але одразу ж він звідти зник.

Аж ось невгамовний нардеп вийшов до медійників з неочікуваною заявою: "Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення, і я дійсно є одним із членів цієї групи".



Шлях Тищенка від ревізора до депутата / Колаж 24 каналу

Виявилось, йдеться не зовсім про ту Тристоронню контактну групу, а про парламентську, яка опікуватиметься законодавчими ініціативами щодо Донбасу.

"Смотрящий" по Києву та Чорнобиль – "свято"

До речі, рік тому Тищенка вже запитували і про формулу Штайнмаєра. Пояснив тоді все дуже просто: "Ось ляльку ви берете чи машину… ви знаєте як з нею впоратись? Вам треба інструкція. Ось це інструкція як сісти за стіл переговорів".

Довідка. Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з його формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї.

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан у нещодавньому інтерв'ю відверто, чи то жартома, каже про чималий вплив Тищенка на президента Зеленського.

Я вважаю, що найбільший вплив на президента має народний депутат Микола Тищенко,

– заявив Богдан.

У листуванні з Джокером і сам Тищенко назвав себе "смотрящим" по Києву від президента. Тому, мабуть, і свята з трагедіями плутати йому можна: "26 буде свято, дуже велике і дуже важливе свято... це трагедія, Чорнобильська катастрофа".

Карантин не для "Велюру"

Оскандалився одіозний депутат вседозволенністю і під час карантину. Саме славнозвісний ресторан "Велюр", засновником якого є Микола Тищенко, мало не єдиний відкривав свої двері для посадовців та політиків. Тоді Тищенко заявив, що у ресторані відбувалися лише його особисті зустрічі зі своїми помічниками.

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Окрім ресторанного бізнесу, Микола Тищенко звик до софітів і телекамер. На його рахунку кілька досить рейтингових сезонів шоу. Тож бути під наглядом – не в новинку. Що він неодноразово вже демонстрував: "Я всім ЦВКшникам передаю привіт. Від Миколи Тищенка, народного ревізора. Бо я зробив там ревізію – там брудно, і є не тільки пил".

Але чи допоможуть амбіційному Миколі Тищенку вже набуті навички у кропіткому законотворчому процесі щодо повернення Донбасу – покаже тільки час і результати згаданої депутатської групи.