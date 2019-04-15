"Тиск і арешт майна": відомій волонтерці Літнього театру в Одесі злісно погрожують

На одеську громадянську діячку, представницю ГО "Зелений лист" Світлану Підпалу чинять тиск і погрожують за захист Літнього театру від незаконної забудови.

Про це Підпала повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також: В Одесі активістам заблокували вхід у Літній театр: відео

Повинна заявити про те, що на мене чиниться тиск з різних сторін через мою активність по Літнього театру. Пишу дуже коротко, просто виношу це в публічну площину: мають місце погрози, психологічний тиск, наклеп, спроби дискредитації, кримінальне переслідування і арешт майна,

– поінформувала активістка.

За її словами, погрози надходять від "тітушок", пов’язаних з Одеською міськрадою. Підпала вважає, що натиск на неї спричинений тим, що вона займається письмовою адвокацією захисту території Літнього театру від забудови. А також є ініціатором вимог повернути частину Міськсаду в комунальну власність територіальної громади Одеси.



Підпала в Літньому театрі на толоці по благоустрою території

"Зараз я проводжу кампанію зі збору підписів за розірвання договору оренди землі між СП "Солинг" і Одеською міськрадою на 49 років і подальшого викупу за рахунок міського бюджету або за кошти, які зберуть і пожертвують громадяни (якщо це дозволить Законодавство) руїн будівель, доведених власником до руйнування", – написала Підпала.

Вона повідомила, що майбутнє території мають визначити відповідно до її статусу парку-пам'ятки, а також після громадського обговорення, проведення відкритого архітектурного конкурсу та дотримання всіх законних процедур.

Варто додати, що 4 червня 2017 року на Світлану Підпалу напали і побили неподалік від її будинку на вулиці Тираспольській. Потерпіла заявила, що пов'язує напад зі своєю активною громадянською діяльністю. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень).

"У справі щодо виконавців змінили двох суддів, тепер розглядає третій, і кінця-краю не видно. Справа щодо організаторів нападу випарувалася. Її виділили в окреме провадження, я дала свідчення, і вона заглохла", – прокоментувала Підпала.



Підпалу побили 2017-го за активну громадянську позицію

Одеса лідирує за кількістю нападів на активних людей з стійкою громадянською позицією. З 2017-го сталося 14 нападів на одеситів, які боряться з корумпованою місцевою владою. Були скоєні замахи на вбивство та напади на таких журналістів, волонтерів та громадсько-політичних діячів: Світлану Підпалу, Аліну Радченко, Сергія Стерненка (тричі), Віталія Устименка, Олега Михайлика, Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. Погрози в свою адресу вони продовжують отримувати і до сьогодні. Нардепи та громадські діячі заявляють, що за нападами на патріотів України в Одесі стоїть російський кримінал, який керує міською владою та місцевими правоохоронними органами.

Що відбувається з Літнім театром в Одесі? 12 квітня зранку приватні охоронці, "тітушки" та будівельники вдерлися на територію вільного простору для одеситів, пам’ятки місцевого значення – Літнього театру і розпочали будівельні та демонтажні роботи. Це робиться під прикриттям, нібито, реалізації проекту благоустрою колишнього КВН-ника Дмитра Шпинарьова, якому 28 березня виконком Одеської міськради в закритому режимі дав зелене світло. Громадські діячі повідомляють, що це незаконно, бо немає дозволу Мінкульту.



Вони вважають проект ширмою для будівництва 8-поверхового ТРЦ дочірньою фірмою СП "Солінг "власника" Одеси та бізнес-партнера одеського мера Геннадія Труханова Володимира Галантерника. Такі дії викликали спротив громадськості. Відтак сотні одеситів 13 квітня протестували проти будівництва.



Окрім того, почався натиск на активну громадськість. Підозрілі люди характерної зовнішності, які з'явились там разом з будівельниками, 14 квітня обмежили вхід на територію публічного простору і вдались до погроз фізичної розправи. Сьогодні, 15 квітня одесити офіційно звернулись до міністра культури Євгена Нищука та міністра МВД Арсена Авакова з проханням вплинути на ситуацію.