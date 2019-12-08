Тиск Росії на Україну, козирі Зеленського перед Путіним та скандальна редакторка: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому у Зеленський може преграти Путіна, скандал з редакторкою Cosmopolitan та найгірша хвороба.
1. Росія тисне на Україну перед зустріччю у нормандському форматі
Днями ватажки бойовиків самопроголошеної "ДНР" заявили про плани прийняття "закону про кордон" і закріплення у своїй "конституції" російської мову як державну.
Все про зустріч у норманському форматі – дивіться тут!
2. Депресія – найгірше, чим може захворіти людина, – Супрун розповіла, чому з цим важливо боротися
Депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щороку вона вражає понад 300 мільйонів людей, і протягом останніх десяти років число випадків депресії у світі зросло на 18%.
Більше про здоров'я – дивіться тут!
3. Что поднял на поверхность скандал с редактором Cosmopolitan
Порой, игры в косплей нигилизма и просто обычный инфантилизм очень сильно подводят "прогрессивных и современных" личностей.
Все о скандале вокруг Евгении Плихиной.
4. Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид
Кремль вполне основательно готовится к встрече с Зеленским на заседании нормандской четверки.
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5. Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский
Саммит Нормандской четверки в Париже. Апелляционные слушания по делу Приватбанка. В декабре ожидаются сразу два события, способные стать моментом истины для украинской власти, – и резко изменить баланс настроений в украинском обществе.
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