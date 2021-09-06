Тиску на слідство нема, – Монастирський назвав ймовірну версію смерті мера Кривого Рогу

Денис Монастирський заявив, що поліція вже найближчим часом надасть інформацію щодо причин смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Однак міністр внутрішніх справ України не виключив версію про самогубство та навіть назвав ймовірну причину такого вчинку.

Як пояснив Монастирський в інтерв'ю, слідство теж попередньо говорить про самогубство.

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Що могло підштовхнути Павлова до самогубства

За словами міністра, фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство.

Проте є зовнішні фактори, які вже встановлено: відбувалася низка масштабних перевірок, аудит бюджету міста, і були виявлені серйозні зловживання,

– розповів Монастирський.

У цьому контексті міністр додав: "Це один із тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. У цьому випадку – мер".

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Чи є тиск на слідство

Глава МВС зазначив, що смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації. Водночас Монастирський запевнив, що тиск на слідство на сьогодні не чиниться.

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