У ведмежому притулку "Домажир", що на Львівщині, дозволили відвідувати ще двох ведмедів, яких у 2019 році забрали з жахливих умов. Спочатку їх підлікували, а тепер соціалізують.

Хоч ведмеді до притулку потрапили ще торік, відвідувачам до них ходити не можна було – звірі перебували на реабілітації. А зараз сюди відкрили нову туристичну стежину. Більше про історії ведмедів та як їм живеться у притулку – читайте на 24 каналі.

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Як ведмеді потрапили до притулку

Ласці – 9 років, її привезли до ведмежого притулку із Донеччини. Там вона мешкала у жахливих умовах Покровського зоопарку. Мишкові – 12 років, і в "Домажир" він потрапив з Київщини.

"Міша приїхав з дуже великими проблемами зі здоров'ям – особливо зуби, які були дуже пошкоджені і потребували швидкого оперативного втручання. Ласка була в приватному зоопарку в дуже тісній клітці і поганих умовах", – розповіла керівниця служби по догляду за тваринами Наталя Галайко.



Ласку забрали з поганих умов / Скриншот



Ведмідь Міша мав проблеми зі здоров'ям / Скриншот

Тепер ведмедів можуть бачити відвідувачі, а в притулку відкрилася нова туристична стежину.

"Це маршрут включає доступ до 2-х великих лісових вольєрів, а також до ведмежого будинку, де розміщено 9 боксів, в яких будуть проживати ведмеді", – пояснив директо ведмежого притулку Ігор Николин.

Як живуть ведмеді

Зараз Ласка та Мишко спілкуються через сітку, а наступного року мешкатимуть вже в одному вольєрі. Загалом у притулку 15 врятованих ведмедів. Харчування у тварин збалансоване і дворазове, а їжу не просто кладуть у миски, а ховають у пеньочки чи корчі, аби ведмеді могли поводитися так, як у дикій природі.



Ведмедям не кладуть їжу у миски / Скриншот

До нових боксів збираються заселити ще 5 – 6 ведмедів. Планували це зробити раніше, втім карантин процес трохи загальмував. Тож зараз ведуть перемовини із власниками ведмедів, які перебувають у поганих умовах і сподіваються, що ведмежа родина "Домажиру" збільшиться у 2020 році.

Дивіться відео 24 каналу про притулок "Домажир"