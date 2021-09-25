Тисячі людей несуть квіти: на Харківщині вшановують пам'ять загиблих в авіакатастрофі Ан-26
Джерело:"Суспільне"
У роковини авіакатастрофи Ан-26 на місце падіння літака прийшли не менше тисячі людей. Вони несли квіти до тимчасового каменя та портретів загиблих курсантів та офіцерів.
На захід пам'яті прийшли рідні загиблих, курсанти та викладачі Харківського університету повітряних сил, влада, духовенство та бійці ЗСУ на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залужним.
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Прийшов і єдиний уцілілий курсант
На місце катастрофи прийшов єдиний курсант, що вижив під час падіння літака – В'ячеслав Золочевський. Однак спілкуватись з журналістами хлопець не був готовий.
Панахиду за загиблими правив єпископ Харківський і Богодухівський архієрей Православної церкви України Митрофан.
Вшанування пам'яті загиблих курсантів, дивіться відео:
Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом: головне
- Літак Ан-26 з 27 людьми на борту розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині.
- У моторошній авіакатастрофі загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижив тільки 1 курсант.
- За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.