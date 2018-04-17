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Тисячі додатків Google Play незаконно стежать за дітьми, – дослідження

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Тисячі додатків Google Play незаконно стежать за дітьми
Тисячі додатків Google Play незаконно стежать за дітьми / Фото з відкритих джерел

Користувачі вже змирились з думкою, що додатки у смартфонах стежать за нами. Вони мають доступ до нашого листування, наших пересувань, інколи навіть наших фінансових витрат чи накопичень.

Як пише androidinsider.ru, стеження відбувається не лише за дорослими, але й за дітьми.

Як показало дослідження експертів Міжнародного інституту комп'ютерних наук, понад 3300 з 5855 додатків з Google Play ведуть незаконне стеження за дітьми, в тому числі які не досягли 13 років.

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Так, 5% програм збирають відомості про переміщення дитини і копіюють вміст його чи її адресної книги. Ще 19% - діляться персональними даними дітей з третіми особами. 39% порушують правила Google про відстеження дій неповнолітніх користувачів в інтернеті, щоб передати цю інформацію рекламодавцям.

Як заявив аналітик EdTech Strategies Дуглас А. Левін, Google має відповідальніше підійти до питання щодо безпеки неповнолітніх. Адже справа може обернутися судовими позовами.

Теги: Ґаджети Техно Google Play
Джерело: 24 Канал
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