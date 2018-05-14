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Тисячі людей вийшли на протести в Ізраїлі через перенесення посольства США до Єрусалима: фото

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В Ізраїлі розпочались масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці Єрусалима та Вифлеєма через перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Диппредставництво відкривають у понеділок, 14 травня, пише The Jerusalem Post

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Глава Білого Дому Дональд Трамп мав приїхати особисто. Але передумав. І вирішив взяти участь у заході через відеозв'язок. Натомість до Єрусалима прилетить донька Трампа Іванка з чоловіком.

Розпочне посольство роботу в будівлі американського консульства. Потім його перенесуть.

На кордоні Сектора Гази та Ізраїлю тривають масові сутички. Наразі відомо про 25 загиблих. 

Нагадаємо, торік у грудні США стали першою світовою державою, яка визнала Єрусалим ізраїльською столицею. Це викликало обурення палестинців. І спричинило масові протести на кордоні Сектора Гази та Ізраїлю.

Теги: Жертви Новини Ізраїля протести Новини США Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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