Тисячі правоохоронців і гелікоптери: Греція посилює безпеку через можливі провокації Кремля

У грецькому місті Салоніки посилили заходи безпеки на тлі повідомлень про можливі протести і провокації з боку Росії на відкритті Міжнародної міжгалузевої виставки-ярмарку.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Видання зазначає, що до міста перекинули додатково 5 тисяч правоохоронців, гелікоптери і човни берегової охорони. Окрім того, до Салоніків уже прибув прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.

Також до охорони порядку залучені агенти ЦРУ та ФБР, оскільки на відкритті виставки у суботу буде присутній міністр торгівлі США Вілбур Росс та посол США в Афінах Джефрі Паятт.

Раніше грецькі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах повідомили про підготовку провокацій за участі банд вуличних хуліганів, що фінансуються з "чорних кас Путіна" під час виставки-ярмарку у Салоніках.

За даними видання, у місті в найближчі дні відбудеться низка протестів. Очікується проведення мітингу противників угоди щодо зміни назви Македонії. Разом з тим, протестні настрої поширюються серед медиків, держслужбовців та пенсіонерів.

Нагадаємо, у серпні Греція публічно звинуватила Росію у спробі підкупу своїх державних службовців і втручанні у свої внутрішні справи.