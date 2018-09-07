18:48
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Тисячі правоохоронців і гелікоптери: Греція посилює безпеку через можливі провокації Кремля

1074 Читать новость на русском
У Салоніках посилили заходи безпеки на тлі повідомлень про можливі провокації РФ
У Салоніках посилили заходи безпеки на тлі повідомлень про можливі провокації РФ / Фото з відкритих джерел

У грецькому місті Салоніки посилили заходи безпеки на тлі повідомлень про можливі протести і провокації з боку Росії на відкритті Міжнародної міжгалузевої виставки-ярмарку.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Читайте також: У Греції членам РПЦ відмовляють у візах: до чого тут Україна

Видання зазначає, що до міста перекинули додатково 5 тисяч правоохоронців, гелікоптери і човни берегової охорони. Окрім того, до Салоніків уже прибув прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас.

Також до охорони порядку залучені агенти ЦРУ та ФБР, оскільки на відкритті виставки у суботу буде присутній міністр торгівлі США Вілбур Росс та посол США в Афінах Джефрі Паятт.

Раніше грецькі ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах повідомили про підготовку провокацій за участі банд вуличних хуліганів, що фінансуються з "чорних кас Путіна" під час виставки-ярмарку у Салоніках.

За даними видання, у місті в найближчі дні відбудеться низка протестів. Очікується проведення мітингу противників угоди щодо зміни назви Македонії. Разом з тим, протестні настрої поширюються серед медиків, держслужбовців та пенсіонерів.

Нагадаємо, у серпні Греція публічно звинуватила Росію у спробі підкупу своїх державних службовців і втручанні у свої внутрішні справи. 

ПРО КОНФЛІКТ МІЖ РОСІЄЮ І ГРЕЦІЄЮ

 

Теги: Новини політики Новини Росії Греція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
"Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
сьогодні, 16:00 "Схеми" Луценка: яка безглузда дія може зіпсувати телевізійний імідж генпрокурора
Крістіна Бердинських
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сьогодні, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сьогодні, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2610
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
 5 вересня , 18:03
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції
 19 липня 2016 , 17:12
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук