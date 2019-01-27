Тисячі сербів вийшли на мітинг із вимогою відставки президента
Серби вимагають відставки свого чинного президента Александара Вучича. Із таким закликом кілька тисяч людей вийшли на вулиці Белграду у суботу, 26 січня.
Активісти пройшли маршем до будинку уряду та приміщення, де працює проурядовий державний телеканал RTS, пише DW.com.
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На мітингу виступив колишній суддя Верховного суду країни Зоран Івошевич, який підтримав ідею відставки Вучича. Івошевич також наголосив на тому, що чинний президент Сербії порушує принцип поділу влади.
Народ Сербії протестує проти Вучича вже понад місяць. Люди вимагають від уряду право на свободу слова та незалежні, вільні вибори. Серби обурені тим, що президент сконцентрував усю владу на собі, і звинувачують його у авторитаризмі. Зі свого боку, Вучич заявив, що не виконає прохання демонстрантів навіть тоді, якщо на вулиці вийде п'ять мільйонів осіб.
Коли розпочалися масові протести у Сербії?Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада 2018 року людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він дістав тяжкі травми. Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят звільнені з-під варти у зв'язку з браком доказів. Вучич засудив цей інцидент, але опозиція звинувачує його в тому, що риторика президента і шельмування критиків і опозиціонерів створили в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія.
У соціальних мережах з'явивлися фото та відео з мітингу.