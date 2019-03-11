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      Тисячі військових та засилля техніки: Росія не має наміру зупинятись із тренуваннями у Криму

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      Росія планує масштабні військові навчання в окупованому Кримк
      Росія планує масштабні військові навчання в окупованому Кримк / Фото з відкритих джерел

      Російські військові навчання в окупованому Криму не вщухають, навпаки – Росія щораз збільшує їхні масштаби. Окупанти знову збираються тренувати своїх військовиків, однак тепер із ще більшим розмахом.

      Участь у запланованих Росією навчаннях на окупованому півострові візьмуть понад 10 тисяч артилеристів, там задіють понад 3 тисячі одиниць ракетно-артилерійського озброєння, пишуть "Крим.Реалії".

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      Російські ЗМІ повідомляють, що під час тренувань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

      Росіяни планують тренуватись на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, у Північному Кавказі, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії і в включеному Криму.

      РОСІЯ ПРОВОДИТЬ ВІЙСЬКОВІ НАВЧАННЯ В ОКУПОВАНОМУ КРИМУ:

       

       

       

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Зброя
      Джерело: 24 Канал
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