Тисячі військових та засилля техніки: Росія не має наміру зупинятись із тренуваннями у Криму

Російські військові навчання в окупованому Криму не вщухають, навпаки – Росія щораз збільшує їхні масштаби. Окупанти знову збираються тренувати своїх військовиків, однак тепер із ще більшим розмахом.

Участь у запланованих Росією навчаннях на окупованому півострові візьмуть понад 10 тисяч артилеристів, там задіють понад 3 тисячі одиниць ракетно-артилерійського озброєння, пишуть "Крим.Реалії".

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Російські ЗМІ повідомляють, що під час тренувань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Росіяни планують тренуватись на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, у Північному Кавказі, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії і в включеному Криму.