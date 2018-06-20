Тицяла середній палець: помічницю народного депутата позбавили акредитації у Раді

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики позбавив акредитації в парламенті двох журналісток Юлії Махмуді та Валерії Єгорової за недотримання етичних норм.

Про це повідомляє УНІАН.

У травні 24 канал повідомив, що у кулуарах Верховної Ради помічниця нардепа від "Радикальної партії" Сергія Скуратовського – Валерія Єгорова – відзначилася непристойним жестом, а саме – показала середній палець фотографу, який знімав жінку.

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Так, на засіданні комітету було розглянуто звернення керівника прес-служби Апарату Верховної Ради Ірини Кармелюк про позбавлення акредитації журналістів.

Проблема навіть не в тому, що було фото, на якому одна з журналісток показує непристойний жест, а в тому, які коментарі журналісти писали У Facebook – це зневажливе ставлення до народних депутатів, це заклики до того, що треба всіх спалити, знищити, вбити,

– сказала Кармелюк на засіданні.

До слова, у червні 2017 року на засіданні Верховної Ради непристойним жестом відзначилася нардеп Надія Савченко, яка продемонструвала непристойність просто у сесійній залі.