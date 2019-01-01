11:06
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Титул "Сміливець року": чому Холодницького охороняють аж 8 охоронців від Порошенка

      3556 Читать новость на русском
      Титул "Сміливець року": чому Холодницького охороняють аж 8 охоронців
      Титул "Сміливець року": чому Холодницького охороняють аж 8 охоронців / 24 канал

      Титул "Сміливець року" беззаперечно отримав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Це той, чиє відомство закрило кримінальне провадження по рюкзаках Авакова-молодшого ще до передачі в суд.

      Про це йдеться у підсумковому матеріалі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

      Читайте також: Чому Порошенко "подарував" Холодницькому державних охоронців

      У стандартному режимі у Холодницького 8 охоронців і вони працюють позмінно. Але одного дня їх було значно більше і вони працювали всі одночасно.

      Чекали у коридорі, затуляли Холодницького на засіданні, де розглядали його порушення, допомагали уникнути запитань у перервах і, зрештою, вивезли з приміщення кортежем – так охороняли заступника генпрокурора у приміщенні комісії, яка вирішувала, що робити з ним після "акваріумних" записів. Тобто посадовця, якого звинувачували у розголошенні даних розслідувань, захищав натовп охоронців.

      Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці
      Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці

      Тільки в будівлі журналісти нарахували близько десяти охоронців Холодницького. Та виявилося, що і це ще не все – ще частина чекала на вулиці. Вони захищали його від небезпечних журналістів та активістів, які пройшли реєстрацію на посту охорони.

      Хто захищав Холодницького? Це найважливіше. Журналісти з’ясували, що ця охорона не приватна, а державна. Тобто оплачує її не заступник генпрокурора, а ми з вами з 2016 року. Це президентська охорона, яка підконтрольна Порошенку.

      Щоб це питання глобально вирішити, щоб кожен раз не панікувати і не робити кроки, я звернувся з відповідним листом і в Адміністрацію президента, і до генерального прокурора,
      – наголосив Холодницький.

      Ну і головне – щоб дати Холодницькому держохорону, президент теж вчинив дуже сміливо – порушив закон, бо УДО ніяк не може охороняти заступника генпрокурора. Тому решту заступників Луценка не охороняє. Ну хіба це не сміливий крок?

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як позбутися похмілля: поради медиків
      сьогодні , 10:10 Як позбутися похмілля: поради медиків
      524
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      сьогодні , 10:01 Які зміни чекають на українців із січня 2019-го
      Яніна Ткачук 6804
      Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      сьогодні , 09:25 Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      Олексій Чибісов 3057
      Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      31 грудня 2018 , 22:00 Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      4314
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      "Марина з нами": зірки ''Дизель Шоу'' запустили флешмоб в пам'ять про Поплавську
       24 жовтня 2018 , 13:47
      Дно Бундесліги, втрата козирів і напружена атмосфера в команді Коноплянки: чому Шальке провалився на старті сезону
       23 вересня 2018 , 17:42
      Чемпіон світу назвав найсильніший після Ла Ліги футбольний чемпіонат
       5 листопада 2018 , 23:52
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук