Титул "Сміливець року": чому Холодницького охороняють аж 8 охоронців від Порошенка

Титул "Сміливець року" беззаперечно отримав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Це той, чиє відомство закрило кримінальне провадження по рюкзаках Авакова-молодшого ще до передачі в суд.

Про це йдеться у підсумковому матеріалі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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У стандартному режимі у Холодницького 8 охоронців і вони працюють позмінно. Але одного дня їх було значно більше і вони працювали всі одночасно.

Чекали у коридорі, затуляли Холодницького на засіданні, де розглядали його порушення, допомагали уникнути запитань у перервах і, зрештою, вивезли з приміщення кортежем – так охороняли заступника генпрокурора у приміщенні комісії, яка вирішувала, що робити з ним після "акваріумних" записів. Тобто посадовця, якого звинувачували у розголошенні даних розслідувань, захищав натовп охоронців.



Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці

Тільки в будівлі журналісти нарахували близько десяти охоронців Холодницького. Та виявилося, що і це ще не все – ще частина чекала на вулиці. Вони захищали його від небезпечних журналістів та активістів, які пройшли реєстрацію на посту охорони.

Хто захищав Холодницького? Це найважливіше. Журналісти з’ясували, що ця охорона не приватна, а державна. Тобто оплачує її не заступник генпрокурора, а ми з вами з 2016 року. Це президентська охорона, яка підконтрольна Порошенку.

Щоб це питання глобально вирішити, щоб кожен раз не панікувати і не робити кроки, я звернувся з відповідним листом і в Адміністрацію президента, і до генерального прокурора,

– наголосив Холодницький.

Ну і головне – щоб дати Холодницькому держохорону, президент теж вчинив дуже сміливо – порушив закон, бо УДО ніяк не може охороняти заступника генпрокурора. Тому решту заступників Луценка не охороняє. Ну хіба це не сміливий крок?