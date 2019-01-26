Титулований український боксер повертається у ринг: відео з тренування

Титулований український боксер Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО), який виступає в напівсередній вазі, в березні може провести свій перший бій за останні півтора року.

33-річний боксер з Макіївки розпочав підготовку до чергового поєдинку після півторарічної перерви. В Instagram боксер напівсередньої вагової категорії (до 66,7 кг) розмістив відео з тренування.

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Початок тренувального збору. Перші два тижні будуть направлені на набір фізичних кондицій та відновлення рефлексів. Підхід до тренувань має бути розумним та водночас жорстким,

– підписав відео Шелестюк.

У січні 2019 року Тарас кинув виклик знаменитому англійському боксерові пакистанського походження Аміру Хану (31-04, 19 КО), але він залишився без відповіді.

Свій останній бій Шелестюк проводив в липні 2017 року. Зустріч в Каліфорнії (США) проти Хесуса Альвареса Родрігеса (15-3, 11 КО) завершилася в третьому раунді нокаутом від нашого боксера.

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