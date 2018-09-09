Тиждень моди в Лондоні повністю відмовиться від хутра

Лише декілька днів тому британський бренд Burberry повідомив, що відмовляється від хутра у своїх колекціях та віддаватиме невикористані речі на переробку, як Британська рада моди заявила, що перешкоджатиме використанню хутряних матеріалів.

Британська рада моди (BFC) відслідкувала настрої своїх покупців та провела опитування серед дизайнерів та модних ритейлерів і вирішила відмовитись від хутра на майбутньому Тижні моди в Лондоні. Додамо, що модна подія відбудеться 14-18 вересня 2018 року одразу ж після Тижня моди в Нью-Йорку, який наразі триває у США.

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BFC підтримує креативність дизайнерів і підтримує відкритий діалог з індустрією – від дизайнерів до ЗМІ, ритейлерів, бізнес-лідерів, урядових і глобальних брендів, одночасно заохочуючи дизайнерів робити етичніший вибір, коли справа стосується вибору матеріалів і ланцюжків постачання,

– йдеться в заяві представників Британської ради моди.



Показ бренду Tommy Hilfiger на Тижні моди в Лондоні у вересні 2017 року

В організації також додали, що на подіумі Лондонського тижня моди цього сезону не використовуватимуть жоден виріб з натурального хутра. Додамо, у Великобританії, Нідерландах та Австрії через жорстокість виробництва хутряну промисловість заборонили на державному рівні.

Які бренди відмовилися від натурального хутра?Від використання натурального хутра найвідоміші модні будинки почали відмовлятись ще наприкінці 2017 року. Тоді же першими про свою "гуманну" позицію заявили такі преміальні марки як Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss, Calvin Klein та багато інших. Одразу ж після них від хутра у своїх колекціях відмовились 7 українських брендів: Andre TAN, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak, DZHUS та Lake Studio.



Вже у 2018 році до них приєднались такі модні марки як Furla та Burberry, а одні з найвідоміших брендів одягу H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste та інші вже до 2020 року пообіцяли повністю перейти на циклічну модель виробництва та забезпечити повну переробку матеріалів.