18:57
9 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 15°C
  • понеділок
    19°C 14°C
  • вівторок
    21°C 15°C
  • середа
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Патріарх Кіріл – справжній росіянин. Космічний провал РФ
Вєсті Кремля
18:33, 8 вересня
Вєсті.UA. Жир. Математика від Порошенка. Пекельні задуми Марченко
Вєсті.UA
19:03, 8 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, 7 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, 7 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Тиждень моди в Лондоні повністю відмовиться від хутра

106 Читать новость на русском
Тиждень моди в Лондоні повністю відмовиться від хутра
Тиждень моди в Лондоні повністю відмовиться від хутра / www.gettyimages.in

Лише декілька днів тому британський бренд Burberry повідомив, що відмовляється від хутра у своїх колекціях та віддаватиме невикористані речі на переробку, як Британська рада моди заявила, що перешкоджатиме використанню хутряних матеріалів.

Британська рада моди (BFC) відслідкувала настрої своїх покупців та провела опитування серед дизайнерів та модних ритейлерів і вирішила відмовитись від хутра на майбутньому Тижні моди в Лондоні. Додамо, що модна подія відбудеться 14-18 вересня 2018 року одразу ж після Тижня моди в Нью-Йорку, який наразі триває у США.

Читайте також: Бренд Burberry повністю відмовився від натурального хутра

BFC підтримує креативність дизайнерів і підтримує відкритий діалог з індустрією – від дизайнерів до ЗМІ, ритейлерів, бізнес-лідерів, урядових і глобальних брендів, одночасно заохочуючи дизайнерів робити етичніший вибір, коли справа стосується вибору матеріалів і ланцюжків постачання,
– йдеться в заяві представників Британської ради моди.


Показ бренду Tommy Hilfiger на Тижні моди в Лондоні у вересні 2017 року

В організації також додали, що на подіумі Лондонського тижня моди цього сезону не використовуватимуть жоден виріб з натурального хутра. Додамо, у Великобританії, Нідерландах та Австрії через жорстокість виробництва хутряну промисловість заборонили на державному рівні.

Які бренди відмовилися від натурального хутра?Від використання натурального хутра найвідоміші модні будинки почали відмовлятись ще наприкінці 2017 року. Тоді же першими про свою "гуманну" позицію заявили такі преміальні марки як Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss, Calvin Klein та багато інших. Одразу ж після них від хутра у своїх колекціях відмовились 7 українських брендів: Andre TAN, ELENAREVA, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak, DZHUS та Lake Studio.

Вже у 2018 році до них приєднались такі модні марки як Furla та Burberry, а одні з найвідоміших брендів одягу H&M, Zara, ASOS, Ganni, Target, Reformation, Lacoste та інші вже до 2020 року пообіцяли повністю перейти на циклічну модель виробництва та забезпечити повну переробку матеріалів.

Теги: LifeStyle Екологія Великобританія Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
сьогодні, 18:00 Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
Вікторія Войціцька
Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
сьогодні, 17:00 Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
Олександра Дрік
Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
сьогодні, 16:01 Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
Блог Медіа
Таємнича смерть, "тітушки", підробні документи: у Верховному суді злили гучну рейдерську справу
сьогодні, 15:00 Таємнича смерть, "тітушки", підробні документи: у Верховному суді злили гучну рейдерську справу
Тетяна Мартинюк
Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
сьогодні, 12:01 Механізм розірвання договору про дружбу з РФ: як Україні не продовжити співпрацю автоматично
Семен Кабакаєв
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук